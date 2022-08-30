“الصحة العالمية”: يجب حماية المرافق الطبية بطرابلس والتوقف عن استهدافها

أبدت منظمة الصحة العالمية انزعاجها من استهداف المراكز الصحية في طرابلس.

وقالت رئيسة البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في بيان لها: لابد من حماية المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا؛ للسماح لها بتقديم الرعاية المنقذة للحياة للجميع، في بيئة آمنة”.

وأضافت هوف “نطالب أطراف الصراع بالتزاماتها بالامتناع عن مهاجمة المنشآت والعاملين الطبيين وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأحياء المدنية”.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، قد أعلنت تعرض أربع مرافق طبيّة لأضرار بالغة طالت عددًا من الأقسام والمباني الخارجية؛ بسبب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس.