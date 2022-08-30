مسؤول أممي: ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في ليبيا مارك أندري فرانش أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي لتنظيم الانتخابات.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة له بموقع “تويتر” إن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي لتنظيم الانتخابات وأضاف بإمكاننا إنجاز المزيد على المستوى المحلي لتحسين سبل العيش والنسيج الاجتماعي.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الاشتباكات خلفت 32 قتيلا و159 جريحا.