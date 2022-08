ليبيا – رأى الأكاديمي والباحث السياسي صلاح الدين الشكري أن الصراع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد لدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا، سوف يستمر ولن ينقطع، طالما هناك ميليشيات مسلحة داخل طرابلس، بدعم دولي واضح، لبث الفوضى وضرب الاسقرار في ليبيا.

الشكري وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” قال: إن الانتخابات الليبية لا يمكن أن تتم في ظل وجود الميلشيات المسلحة واستعانة الدبيبة بها في البقاء في السلطة بما يخالف القانون.

The post الشكري: الانتخابات الليبية لا يمكن أن تتم في ظل وجود الميلشيات المسلحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية