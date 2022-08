معزب: الخلافات السياسية تحل بالحوار وليس بالقتال ولم يكن لليبيين أي مبررات لحمل السلاح والقتال

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمر مؤسف للغاية، وما كان لليبيين أي مبررات لحمل السلاح والقتال فيما بينهم.

معزب بيّن في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن الخلافات السياسية تحل بالحوار وليس بالقتال، مشيرًا إلى أن ما حدث هو انعكاس لحالة الانسداد الذي تمر به العملية السياسية التي توقفت وتجمدت بعد تمسك مجلس النواب بالشروط المجحفة لمرشحي الرئاسة والإصرار على تفصيل شروط تناسب شخصية محددة.

ولفت إلى وجود جهود تبذل لحلحلة الأزمة وربما تجزئتها من خلال إجراء الانتخابات على مراحل، بحسب قوله.

