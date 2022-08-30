“الخليج العربي” ومعهد النفط الليبي يبحثان إنشاء مختبر بحقل النافورة

بحثت شركة الخليج العربي للنفط، مع معهد النفط الليبي، الوضع الفني والقانوني لمساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء المختبر بحقل النافور.

وقال بيان صادر عن شركة الخليج العربي: “في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشركة ومعهد النفط الليبي، عُقد اجتماع تقابلي صباح الثلاثاء بقاعة اجتماعات الدور الرابع مع الفريق المكلف بإنشاء مختبر مراقبة التلوث والتحاليل البيئية بمنطقة الواحات بحضور كلاً من خليفة محمد عبدالناصر مدير المشروع، والصغير على الصغير، وخليفة محمد العلوص، ومن جانب شركة الخليج كلاً من إبراهيم محمد بوربيدة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود، وفهمي فرج شعيب مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وسالم بورقيعة مدير إدارة العمليات.

وأضاف البيان “تناول الاجتماع الوضع الفني والقانوني لمساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء المختبر بحقل النافورة وأبدت الشركة رغبتها في تقديم التسهيلات المطلوبة في سبيل البدء في مشروع المختبر والذي يعد من المشاريع المهمة، والذي سوف يقام على مساحة تقدر بخمسة هكتارات مخصصة من مساحة حقل النافورة”.