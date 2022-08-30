مراكز الشرطة تتلقى 135 بلاغا بشأن الأضرار الناتجة عن الاشتباكات

تقدم المواطنين بـ 135 بلاغا لمراكز الشرطة بشأن الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس وجنزور.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن المواطنين تقدموا ببلاغات إلى مراكز الشرطة في نطاق مديريتي أمن طرابلس وجنزور ممثلة في مراكز حي الصناعي”14″ بلاغا، المدينة “76” بلاغا، مركز باب بن غشير “25” بلاغا، جنزور “20” بلاغا.

وأصدر رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور تعليماته المباشرة بشأن حصر وتقييم حجم وقيمة الأضرار المادية الناجمة جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وجنزور.

وتوجهت الفرق المكلفة من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية وخبراء الحرائق وخبراء التقديرات المالية وخبراء التصوير الجنائي وخبراء الأسلحة إلى المواقع المتضررة وتم حصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات.