شوبار: حكومة الدبيبة تريد البقاء في السلطة بالقوة ما يهدد باندلاع اشتباكات جديدة

ليبيا – قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار إنه من المعروف أن تشكيل أي حكومة جديدة سينتهي الأمر بها إلى صدام مسلح في طرابلس كما حدث مع فتحي باشاآغا، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف في ليبيا لا تريد أن تصل بالبلاد إلى انتخابات بهدف تحقيق مكاسب سياسية والاستمرار في مناصبهم.

شوبار وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال: إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تريد البقاء في السلطة باستخدام القوة، ما يهدد باندلاع اشتباكات جديدة،مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن كل الشخصيات على أن تدعو إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن.

