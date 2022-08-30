“النمروش” يوجه بإنشاء غرفة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي

عقد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش”، اليوم الثلاثاء، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف، ومدير أمن جنزور عميد “الصادق العطوي” ، ومدير أمن الزاوية لواء “علي اللافي”، وعدد من ضباط المنطقة العسكرية الساحل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركه لتأمين الطريق الساحلى الممتد من الحدود الإدارية لمناطق جنزور الجفارة الزاوية والمجاهرة بالأمن وضمان الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام وفرض السيطرة الأمنية طول الطريق الساحل، بحسب ماجاء في إيجاز صحفي لوزارة داخلية الدبيبة.

وأكد الحاضرون على إن الطرق العامة والفرعية داخل منطقة الجفارة مؤمنة بالكامل من الجهات الأمنية والعسكرية، لجميع اهل وسكان منطقة الجفارة وكذلك مرتادي هذه الطرق، وبأن الوضع الأمني مستقر، ومطالبة كافة المواطنين بضرورة التعاون والبلاغ على أى تجاوزات أو خروقات أمنية إلى أقرب مركز شرطة او تمركز أمني.