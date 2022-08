الضباع: الحياة في شوارع بلدية طرابلس تعود تدريجيًا إلى طبيعتها

ليبيا – قال عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ومسؤول ملف الصحة بالبلدية محمد الضباع إن الحياة في شوارع بلدية طرابلس تعود تدريجيًا إلى طبيعتها بعد الهدوء الذي تشهده المدينة.

الضباع أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه تم إجراء جولة لحصر وتفقد الأضرار داخل المناطق المتضررة، ولكننا لم نتمكن من إعلان النتائج لأن الحصر لم يكن دقيقًا بما يكفي.

وأكد على تواصلهم طيلة الاشتباكات مع الهلال الأحمر والطب الميداني، حيث واجهتهم عديد من الصعوبات أبرزها العائلات العالقة وعدم التمكن من توصيل الدعم الدوائي والغذائي للمرافق الصحية.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار بين البلدية ووزارة الشؤون الاجتماعية تبدأ عملها اليوم لحصر الأضرار والنظر في التعويضات.

ونوّه إلى أن المرافق الصحية داخل البلدية أدت واجبها الإنساني على أكمل وجه، رغم أنها تعاني من النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

