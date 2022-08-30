الزرقا: الليبيون يدركون أنه لا يوجد طرف في السلطة يريد الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، أن “الاستنجاد بخيار إجراء الانتخابات، وسط المعارك وبعد سقوط القتلى مُزايدة على المواقف”.

وقال «الزرقا» في تصريح صحفي، إن “الطرفان المُتصارعان فشلا في إجراء الانتخابات في أوقات السلم، وذهبا للحرب كطريق للسلطة”.

وأردف أن “الاستنجاد بخيار الانتخابات في خضم المعركة، أثار ردود فعل غاضبة بقطاعات واسعة في الشارع الليبي”.

ولفت إلى أن “الليبيين يدركون أن الأمر مجرد مزايدة ومتاجرة، وأنه لا يوجد طرف ليبي في السلطة يريد الانتخابات، كونها ستنهي وجوده السياسي”.

وأشار إلى أن “الليبيين مغلوبون على أمرهم ما بين لململة أوضاعهم بعد الاشتباكات، وعدم القدرة على الإفصاح عن هذا الغضب، تخوفاً من ردود فعل انتقامية بحقهم”.

وختم موضحًا أن “الأطراف الغربية لا تريد الانتخابات أيضاً، إلا إذا ضمنت أنها ستعمل على تعزيز مصالحها في ليبيا”.