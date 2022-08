معلقًا على اشتباكات طرابلس.. سلامة: ألمس لدى جل المتقاتلين شغفًا بالسلطة وليس توجهًا لبناء دولة

ليبيا – علق المبعوث الأممي السابق غسان سلامة على اشتباكات طرابلس.

سلامة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العنف يجتاح اليوم غير عاصمة عربية عشت فيها وصادقت أهلها. ألمس لدى جل المتقاتلين شغفًا بالسلطة بما هي استحواذ قرار، ومصدر جاهٍ، ونبع إثراء مالي”.

وتابع: “ولكني لا أتبين توجهًا لبناء دولة، أو لتحصين وطن، أو لردع تدخل خارجي. فيتملكني الحزن إذ ولدت في بلد دفع غاليًا ثمن هذا العبث وما زال”.

