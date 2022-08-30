عمداء بلديات ورشفانة يُطالبون مجلسي النواب والدولة بالإسراع في استكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

طرابلس 30 أغسطس 2022 (وال)- أكد عمداء بلديات ورشفانة على حرمة الدم الليبي، ونبذ لغة الاقتتال بين الليبيين والمحافظة على وحدة التراب الليبي.

وأعلن عمداء البلديات – في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء ببلدية الماية – دعمهم التام لحكومة الوحدة الوطنية إلى حين الوصول للانتخابات.

كما طالبوا مجلسي النواب والدولة؛ الإسراع في استكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

يذكر أن بلديات ورشفانة الموقعة على البيان تضم العزيزية – سواني بن آدم – الماية – الزهراء – المعمورة- العامرية – الناصرية – الجليدة.

(وال)

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