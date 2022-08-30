دي كارلو تحث عقيلة صالح والمشري على التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات

حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأعربت دي كارلو في إحطاتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ للغاية من حالة من الانسداد الحالي في العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى اندلاع القتال في طرابلس.

وقال دي كارلو إنه بالرغم من جهود الأمم المتحدة المستمرة في ليبيا إلا أنه «لم يحرز أي تقدم في الإطار الدستوري للانتخابات»، مشيرة إلى استمرار الخلاف بين رئيسي مجلسي الأعلى للدولة والنواب خاصة حول معايير أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونبهت المسؤولة الأممية إلى أنهم لا يعلمون «إلى متى سيستمر الهدوء الهش في ليبيا»، لافتة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا حيث حاصرت مجموعة تابعة للقيادة العامة في 20 من أغسطس بمحاصرة منطقة بوهادي قرب سرت.

وطالبت ديكارلو في كلمته بضرورة رفع الحصار المضروب على منطقة بوهادي، محذرة من تطوره إلى نزاع محلي.