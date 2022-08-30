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بدأ العمل الفعلي في تشكيل مدرسة ضباط الصف بالمنطقة الجنوبية، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي بقوة عمليات الجنوب، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال المكتب، اليوم الثلاثاء عبر فيسبوك، إنه، بناء على تعليمات آمر قوة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، فقد تم تسليم مدرسة ضباط الصف، إلى العميد على عامر آمر المدرسة الواقعة بقاعدة براك الشاطئ الجوية، واللواء الهادي بوزيد عثمان، آمر منطقة براك العسكرية.

وأكد المكتب، أن المدرسة ستعمل على ضخ دماء جديدة ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.