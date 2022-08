البحباح: الدبيبة يستخدم القضاء العسكري لمحاربة خصومه المدنيين

ليبيا – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح إن استهداف حزب سياسي واحد هو استهداف لكل الأحزاب السياسية.

البحباح اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن عبد الحميد الدبيبة يكشف في كل مرة عن وجهه الحقيقي، ومشروعه للاحتفاظ بالسلطة مرة بعدم تسليمها للحكومة المنتخبة من مجلس النواب ومرة بالتضييق على خصومه باستخدام النائب العام العسكري.

وأشار إلى أن دورهم كأحزاب سياسية هو الدفاع عن التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة وعن الحقوق والحريات التي جاءت نتيجة تضحيات بفضل “ثورة فبراير”، ولا يمكن للدبيبة أو غيره أن يمحو كل هذه المكتسبات مهما فعل ولن يتم قبول الاستبداد.

وأكد على أنه إن لم تتضافر الجهود لرفض الاستبداد وهو في المهد ستكون هناك كلفة باهظة على البلاد (كما حدث إبان حكم القذافي من قتل للحياة السياسية بتجريم العمل الحزبي)، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه وفي ظل حالة الضياع والفوضى والنفق المظلم الذي دخلته البلاد بفضل إداراته للدولة ومواردها، والذي لا يعلم إلا الله نهايته، الواضح أن الدبيبه يستغل هذه الحالة لحل الأحزاب السياسية بعد التضييق عليها واكتفى مرحليًا بشيطنة الحزب السياسي المعارض الوحيد عبر توجيه الاتهام لرئيسه محمد صوان عن طريق النائب العام العسكري فقط؛ لأنه يعبر عن رأيه السياسي بالطرق السلمية وتهمته أنه داعم للمسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة الذي أنتج الحكومة الليبية.

وأدان البحباح الإجراءات المتخذة ضد رئيس الحزب الديمقراطي، معتبرًا أنها موجهة لكل اعضاء الحزب وهدم للمسار الديمقراطي في ليبيا، متمنيًا من لنائب العام العسكري تصحيح قراره وذلك بسحبه.

وشدد في الختام على أن الدبيبة يستخدم القضاء العسكري لمحاربة خصومه المدنيين.

