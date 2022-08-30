بويصير: الديمقراطية ليست مروحة صينية نستوردها فننعم بالهواء المنعش

قال المحلل السياسي الليبي، المقيم في أمريكا، محمد بويصير، إن “السلطة المدنية؛ هى تلك التي تستمد شرعيتها من خلال المواطنين ، وترسم سياساتها من خلال تطلعاتهم، وتخضع لرقابتهم وتقييمهم “.

وأضاف «بويصير» في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السلطة المدنية “تحترم القانون الذى يشرعه الناس، وتقبل بكل أشكال المعارضة السلمية لنهجها، وتعي أنها مؤقته، وتسلم السلطة بمجرد أن تفقد التفويض الذي تمنحه لها الأغلبية لسلطة جديدة حصلت على الاغلبية الانتخابية”.

وأردف؛ “وهى بالتأكيد ليست تلك التى تستند إلى الأوامر العليا والقمع والاستبداد سواء من خلال أجهزة عسكرية وشبه عسكرية تكرس حكمها أو حتى من خلال نصوص دينية تفرض رؤية رجال الدين دون العبء بآراء الناس، حتى لو كان القائم عليها مدنيا لا يرتدى لا الخوذة ولا العمامة”.

وتابع «بويصير» “لذلك من المهم أن نعرف أن تأسيس سلطة مدنية والحفاظ عليها يتطلب درجة من الوعى قادرة على فهم طبيعتها وبالتالي مراقبتها ومحاسبتها، وهذا أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى سنوات من الممارسة”.

وختم موضحًا أن أن “الديمقراطية ليست؛ الفوضى ولا هي مروحة صينية نستوردها فننعم بالهواء المنعش، ولكن أن تبدأ في التعلم اليوم ، خير من أن تبدأ بعد عشر سنوات”.