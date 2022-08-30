مندوب روسيا: طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي بينيزيا، إن النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي وأدى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين، معتبرا أن «طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة».

وأكد بينيزيا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، رفض روسيا لأي خطوات تزيد التصعيد العسكري والأمني، محذرا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا من استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

واعتبر الدبلوماسي الروسي في كلمته أن تبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية أمر «غير مجدي»، محملا مجلس الأمن الدولي المسؤولية عما يحدث في ليبيا بسبب تدخلا أعضائه الغربيين واهتمامهم فقط بملف النفط.

وشدد كذلك على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا وإشراك ممثلي النظام السابق في آليات الحكم ضمن عملية شاملة، معتبرا عدم وجود مبعوث للأمم المتحدة «ساهم بشكل كبير في تعميق الوضع المزري في ليبيا».