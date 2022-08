عبدالعزيز: على الدبيبة حماية طرابلس وليبيا ومعاقبة كل من كان له يد في الانقلاب

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن المخطط كان إشعال القتنة من داخل طرابلس، بعد عجزهم عن دخولها بقواتهم وجنودهم ومليشياتهم وجنجويدهم.

عبد العزيز طالب خلال استضاقنه عبر برنامج “بين السطور” الذي بذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أمس الإثنين عبد الحميد الدبيبة بحماية طرابلس وليبيا ومعاقبة كل من كان له يد في الانقلاب.

وأكد على أن الشعب الليبي يريد الاستقرار والذهاب للانتخابات بدون فاسدين وفاسدات ومجرمين ومجرمات، وأي تهاون سيجعل الطرف الآخر يطمع أكثر، بحسب قوله.

وطمأن الليبيين أن هذا آخر عهد الانقلابات العسكرية وأن ليبيا لن تكون إلا مدنية وديمقراطية، والشعب وليبيا لن يحتملا أمثال هؤلاء، وفقًا لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

الحمد لله الذي نجا طرابلس من الأشلاء والدماء التي كانوا يخططون لها لأشهر بعد أن أطفأ الله الفتنة وأخمد ما كانوا يخططون له، عجزوا عن دخولها بقواتهم وجنودهم ومليشياتهم وجنجويدهم، لذلك خططوا لإشعال الفتنة من داخل طرابلس، لكن الله وأسود طرابلس البواسل وكل قوات وزارة الدفاع والداخلية وأهالي طرابلس كان لهم قول آخر وهم يخططون على الأرض.

الخطة كانت كالآتي، أن يتحرك الأفّاق المجرم التاجوري ومن معه من رشاشات وأسلحة خفيفة داخل طرابلس، والذخيرة كانت خارج الصناديق رأيناها حتى إذا استمرت الحرب يومين وثلاثة تدخل القوات. لو استمرت المواجهات كيف ستكون الحالة؟

كانت المبادرة التي ستنشر أن الانتخابات ستكون بعد 4 أشهر، ولم يستطيعوا الصبر لهذا الموعد؛ لأنهم يريدون البقاء 40 سنة وهم يحكمون، وهذه هي الحقيقة. باشاآغا يتحمل مسؤولية عن جهته وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة 5+5 وقاعدة دستورية. دخلتم بنفس الأدوات الانقلابية وتحسبون الناس ليست مستيقظة لكم، وتريدون إدخال حكومة باشاآغا كما أدخلتم حكومة السراج، ولكن التريس فاقوا لكم وأوقوفكم عند حدكم.

ما حدث هي كرامة وهي دعوات الصالحين التي لا تخطئ، يدعون عليكم والشقاق الذي سببتموه. اليوم تريدون توافقًا وانتخابات، عندما فشل عدوانكم، ويتباكون بعد أن أصدر المدعي العام العسكري بحق أربع أشخاص فقط. لكن وبكل تأكيد لا يصدر أوامر قبض ولا جلب إلا في أدلة. أين النيابة العامة؟ إذا ما حدث في طرابلس انقلاب مفروض أن نرى النيابة العامة التي تنوب عن الشعب موقفها متحد مع المدعي العام العسكري والمواقف في المراحل الحاسمة كصلاة المغرب إن فات وقتها قضاء. كنتم نكرات قبل فبراير وانقلبتم عليها وعلى طرابلس وأتيتم بأناس ليسوا ليبيين لطرابلس.

من أجل أن يحكمنا باشاآغا جاؤوا بتوارق يقاتلونا بهم، أطالب عبد الحميد الدبيبة بحماية طرابلس وليبيا، وكل من كان له يد في الانقلاب يحب معاقبته، الناس تريد الاستقرار ونريد الذهاب للانتخابات بدون فاسدين وفاسدات ومجرمين ومجرمات، أي تهاون سيطمعون بنا أكثر.

محمد صوان بعث لرئيس البعثة الأممية، لما صدر عليه أمر قبض، ألست أنت الشهر الفائت خرجت وقلت لا يوجد شيء اسمه المجتمع الدولي؟ أبشر الليبيين أن هذا آخر عهد الانقلابات العسكرية وأن ليبيا لن تكون إلا مدنية وديمقراطية، والشعب وليبيا لن تحتمل أمثال هؤلاء.

The post عبدالعزيز: على الدبيبة حماية طرابلس وليبيا ومعاقبة كل من كان له يد في الانقلاب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية