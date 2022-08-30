الأبلق: عقيلة صالح هو المسؤول الأول عن الصدام المسلّح في طرابلس

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو المسؤول الأول على الخلاف السياسي الذي تحوّل إلى صدام مسلّح في طرابلس، بالإضافة إلى مجلس الدولة وحكومة فتحي باشاغا.

الأبلق في تصريحات متلفزة، أوضح أنّ حل المعضلة الليبيـة يكمن في إيجاد مخرج قانوني يفضي إلى إجراء انتخابات تنهي الأجسام السياسيّة المتصدّرة للمشهد السياسي، وليست المشكلة في السّلطة التنفيذية، حيث سيبقى الإشكال القانوني قائما والوصول للانتخابات بعيد المنال، حتى ولو دخلت حكومة باشاآغا ومارست مهامها من طرابلس.