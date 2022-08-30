ليبيا: حفتر يلوّح بالتدخل لحسم الصراع على السلطة في طرابلس

لوّح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً بالتدخل لحسم الصراع الدائر على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية، برئاسة غريمه فتحي باشاغا، تزامناً مع أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري إلى القاهرة.

واعتبر حفتر في تعليق غير مباشر هو الأول له على اشتباكات العاصمة طرابلس الأخيرة، خلال استقباله بمدينة الكفرة (جنوب) مساء أمس، أنه «يجب على الغافلين أن ينتبهوا. فنحن لم نبنِ الجيش الوطني ليقف متفرجاً على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية»، مشيراً إلى أن «الحل الحاسم يبقى بيد الشعب، الذي يجب أن يقود المشهد بنفسه لكي يسترد حقوقه ويبني دولته… ولن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خريطة طريقها إلا الشعب نفسه، وبحماية جيشه».

وحثّ حفتر القوى الوطنية على إعادة تنظيم نفسها، وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مطالباً الشعب والجيش بتدارك الموقف قبل فوات الأوان، وقال إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة، على حد تعبيره. مشيراً إلى أنه «من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم، والشهداء لم يدفعوا أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة».

ميدانياً، وعلى الرغم من استمرار توقف القتال في العاصمة، فقد بدأت عناصر من ميليشيات أسامة الجويلي، المحسوب على باشاغا، التجمع غرب المدينة، بالتزامن مع تحشيدات لقوات موالية للدبيبة، بينما رصد سكان محليون تحليقاً مكثفاً لطائرات بدون طيار خلال قيامها بعمليات مسح وتأمين لمختلف ضواحي العاصمة. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إن وكيلها لشؤون المديريات، بشير الأمين، بحث مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، الترتيبات لتأمين العاصمة طرابلس، ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية، وفق خطة أمنية، بالتعاون مع الجهات العسكرية لبسط الأمن والاستقرار.

في سياق ذلك، قالت بلدية طرابلس إنها طالبت حكومة الدبيبة بالاستجابة لمطالب أهالي وسكان عدة مناطق بإخلائها من التشكيلات والكتائب المسلحة غير المنضبطة، التي تتخذ من مقرات الدولة تمركزات لها، والاستفادة بها في المجال الخدمي والمدني، مشيرة إلى مخاوف السكان من تجدد الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخراً، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، ورفضهم لوجود أي مقر أمني أو عسكري داخل مناطقهم. كما أشادت البلدية بجهود ميليشيات الردع، المعروفة باسم «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بعد طرد ميليشيات «النواصي» المحسوبة على باشاغا. كما احتج سكان المدينة القديمة بطرابلس على سيطرة ميليشيات الردع عليها، وطالبوا في مظاهرة برحيلها من المنطقة، وعودة «كتيبة أبناء الغزاوي» التي كانت مسيطرة على المنطقة قبل الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت السبت الماضي.

في سياق ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تأكيدها مشاركة القوات التركية في صد الهجوم، الذي شنته ميليشيات تابعة لباشاغا، على ميليشيات الدبيبة، والدفاع عنها، ونشرت صوراً لبقايا صاروخ وقذائف بأسطح بعض المباني الواقعة في منطقة شارع الزاوية بالعاصمة، وقالت إن الطائرات المسيرة التركية أطلقتها على أهداف عسكرية معادية لكتائب الدبيبة. وتطابقت هذه المعلومات مع تقارير أفادت بمقتل عنصرين من مديرية الزاوية بضربة طيران «مسير تركي» في البوابة 27 التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين ميليشيات حكومتي الدبيبة وباشاغا.

في شأن آخر، التزم مجلس النواب الصمت حيال أنباء عن اجتماع قد تستضيفه القاهرة بين رئيسه عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في محاولة جديدة لحل الخلافات العالقة بين الطرفين حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، وحسم مصير السلطة التنفيذية بالبلاد. وجاء ذلك وسط تصاعد أصوات داخل مجلس النواب تطالب بتنصيب حكومة جديدة وثالثة، تحل محل الحكومتين المتصارعتين على السلطة، كحل وسط لإنهاء الأزمة الراهنة.