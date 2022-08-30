الرقابة الإدارية: الشنطي شارك في افتتاح معامل أكاديمية الدراسات العليا

شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” صباح اليوم رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مراسم افتتاح معامل العلوم الهندسية والأساسية والطبية، ومشروع التحول الرقمي بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

ووفق بيان لهيئة الرقابة الإدارية، فإن مشاركة الشنطي تأتي ضمن دعم الهيئة ورؤيتها في توطين التعليم والتدريب بالداخل، وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلبة والمتدربين.

واعتبرت هيئة الرقابة الإدارية أن افتتاح مثل تلك المعامل يعود بالنفع على الصالح العام، وترشيد الإنفاق المالي على الدراسة والتدريب بالخارج؛ حفاظا على المال العام وصيانته.