باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة

جدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خلال اجتماعين منفصلين مع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، «استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن باشاغا ناقش خلال الاجتماعين اللذن عقدهما مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عبر تقنية الفيديو، مستجدات الأوضاع السياسية، والاطلاع على عمل لجنة المسار الدستوري.

باشاغا يثني على الدور الوطني لأعضاء مجلسي النواب والدولة

وأوضح المكتب الإعلامي أن باشاغا أثنى خلال الاجتماعين على «الدور الوطني لأعضاء المجلسين، وحرصهم على أداء مهامهم رغم كل الصعوبات، ومواصلة عملهم وصولًا إلى توافقات حول المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

– مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في الاجتماعين أكدوا «مواصلتهم دعم جهود التوافق الليبي-الليبي، وأنهم لن يدخروا جهدًا في الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلاله».

باشاغا يترأس اجتماع مجلس وزراء حكومته في بنغازي

وترأس باشاغا عبر تقنية «الفيديو»، أمس الإثنين، اجتماعًا لمجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عقد في مدينة بنغازي حضره نائباه عن المنطقة الشرقية علي القطراني، والمنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة وعدد من الوزراء.

واستهل باشاغا الاجتماع «بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية؛ نتيجة الاشتباكات التي دارت مع الميليشيات التي تدعمها الحكومة منتهية الولاية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

كما أثنى باشاغا في كلمته باجتماع مجلس الوزراء على النواب والوزراء الحاضرين «لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية».

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا خلال لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجلسي النواب والدولة (المكتب الإعلامي للحكومة)