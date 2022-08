الخطابي: إجتماع مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المبروك الخطابي عن لقاء سيجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري يوم الأربعاء في القاهرة.

الخطابي وتعليقًا على ما يتداول عن توجه مجلس النواب إلى سحب الثقة من حكومة فتحي باشاآغا قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوارما”: “إن عملية سحب الثقة ليس لها أساس في القانون رقم 4 المنظم لعمل مجلس النواب في حالة حكومة باشاآغا، كونها لم تستلم مقاليد الحكم في البلاد حتى تسحب منها”.

وأردف عضو مجلس النواب أن الثقة تسحب في حال استلام الحكومة للسلطة، لأن سحبها مرتبط بتقييم أدائها الذي لا يكون إلا عندما تعمل الحكومة بكامل صلاحياتها.

