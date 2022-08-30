شوبار: الدبيبة يريد البقاء في السلطة بالقوة ما يُهدد باندلاع اشتباكات جديدة

قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار إنه من المعروف أن تشكيل أي حكومة جديدة سينتهي الأمر بها إلى صدام مسلح في طرابلس كما حدث مع فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف في ليبيا لا تريد أن تصل بالبلاد إلى انتخابات بهدف تحقيق مكاسب سياسية والاستمرار في مناصبهم.

شوبار وفي مداخلة متلفزة، قال: إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تريد البقاء في السلطة باستخدام القوة، ما يهدد باندلاع اشتباكات جديدة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن كل الشخصيات على أن تدعو إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن.