58 عضوا بمجلس الدولة يطرحون مبادرة للخروج من الانسداد السياسي  

طرح 58 عضوا بمجلس الدولة الاستشاري مبادرة للخروج من الانسداد السياسي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية في مرحلة أولى اعتمادا على القانون رقم 4 لسنة 2012 ودون الحاجة لقاعدة دستورية قبل نهاية العام الجاري.

وجاء في نص البيان؛ “نحن الموقعين أدناه ، أعضاء المجلس الأعلى للدولة، نعلن لأبناء شعبنا الآتي: لقد حاولنا خلال السنوات السبع الماضية الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القضايا الهامة التي تؤثر في مسار العمل السياسي حسب نصـوص الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمملكة المغربية”.

وتابع البيان؛ “وعندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 عجزنا عن الوصول إلى حل تقبل به كل الأطراف حول عدة مسائل منها: شروط الترشح للرئاسة (عـدم خـوض الانتخابات لمزدوجي الجنسية والعسكريين) الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية برمتها”.

وأردف البيان؛ “وبناء عليه فإننا نعتقد بأن الحل المتاح والممكن الآن هو إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأكمل البيان؛ “ونرى أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتماداً على القانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية”.

وأضاف البيان؛ “ونقترح أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي (2022) إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها”.

وختم البيان موضحًا؛ “وإذ نعلن ذلك للشعب الليبي؛ فإننا نخلي ذمتنا أمام الله وأمام الشعب بأن هذا هو اجتهادنا من أجل الخروج من الانسداد السياسي الذي تعانيه بلادنا العزيزة “.

الموقعون على البيان.

1 مصطفى التريكي

2 أحمد همومة

3 فوزية كروان

4 نور الدین سلطان

5 جمعة الشاوش

6 عمر أبوليفة

7 وحید برشان

8 محمد امعزب

9 فتح الله السريري

10 جمال کرواد

11 محمد الهادي

12 صالح جعودة

13 أبوالقاسم دبرز

14 جمال أبوسهمين

15 نوح المالطي

16 بشير الهوش

17 عائشة قليوان

18 إبراهيم صهد

19 محمود الطبيب

20 سعاد ارتيمة

21 سعيد جرجر

22عبد الله الدهماني

23 زينب حامدي

24 عبد الرحمن السويحلي

25 ماما سليمان

26 عبد القادر حویلی

27 عبد الرحمن خليفة الشاطر

28 عبد الله الكبير

29 سليمان الأعمى

30 موسی فرج

31 إبراهيم أبوشعالة

32 محمد عبد الله التومي

33 نعيمة الحامي

34 عبد العزيز حريبة

35 مرعى رحيل

36 أحمد يعقوب

37 هدى البناني

38 حماد محمد ابریکاو

39 عبد الهادي أحمد المهدي

40 السنوسي الدبري

41 ماجدة محمد الفلاح

42 فتحي العربي صالح

43 رمضان انبية

44 شعبان بوستة

45 فتحي رحومة

46 محمد الخوجة

47 احميدة الدالي

48 حميد الرويمي

49 شكري الأمين المغربي

50 العجيلي أبوسديل

51 محمد أبوغمجة

52 خالد سعد الناظوري

53 جلال عمر حسن

54 عبد الجليل الشاوش

55 على عمر أبوستة

56 محمد العريشية

57 محمد تكالة

58 فتحي الشريف