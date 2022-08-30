58 عضوا بمجلس الدولة يطرحون مبادرة للخروج من الانسداد السياسي  

طرح 58 عضوا بمجلس الدولة الاستشاري مبادرة للخروج من الانسداد السياسي تقضي بإجراء انتخابات تشريعية في مرحلة أولى اعتمادا على القانون رقم 4 لسنة 2012 ودون الحاجة لقاعدة دستورية قبل نهاية العام الجاري.
وجاء في نص البيان؛ “نحن الموقعين أدناه ، أعضاء المجلس الأعلى للدولة، نعلن لأبناء شعبنا الآتي: لقد حاولنا خلال السنوات السبع الماضية الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القضايا الهامة التي تؤثر في مسار العمل السياسي حسب نصـوص الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمملكة المغربية”.
وتابع البيان؛ “وعندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 عجزنا عن الوصول إلى حل تقبل به كل الأطراف حول عدة مسائل منها: شروط الترشح للرئاسة (عـدم خـوض الانتخابات لمزدوجي الجنسية والعسكريين) الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية برمتها”.
وأردف البيان؛ “وبناء عليه فإننا نعتقد بأن الحل المتاح والممكن الآن هو إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية”.
وأكمل البيان؛ “ونرى أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتماداً على القانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية”.
وأضاف البيان؛ “ونقترح أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي (2022) إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها”.
وختم البيان موضحًا؛ “وإذ نعلن ذلك للشعب الليبي؛ فإننا نخلي ذمتنا أمام الله وأمام الشعب بأن هذا هو اجتهادنا من أجل الخروج من الانسداد السياسي الذي تعانيه بلادنا العزيزة “.
الموقعون على البيان.
1 مصطفى التريكي
2 أحمد همومة
3 فوزية كروان
4 نور الدین سلطان
5 جمعة الشاوش
6 عمر أبوليفة
7 وحید برشان
8 محمد امعزب
9 فتح الله السريري
10 جمال کرواد
11 محمد الهادي
12 صالح جعودة
13 أبوالقاسم دبرز
14 جمال أبوسهمين
15 نوح المالطي
16 بشير الهوش
17 عائشة قليوان
18 إبراهيم صهد
19 محمود الطبيب
20 سعاد ارتيمة
21 سعيد جرجر
22عبد الله الدهماني
23 زينب حامدي
24 عبد الرحمن السويحلي
25 ماما سليمان
26 عبد القادر حویلی
27 عبد الرحمن خليفة الشاطر
28 عبد الله الكبير
29 سليمان الأعمى
30 موسی فرج
31 إبراهيم أبوشعالة
32 محمد عبد الله التومي
33 نعيمة الحامي
34 عبد العزيز حريبة
35 مرعى رحيل
36 أحمد يعقوب
37 هدى البناني
38 حماد محمد ابریکاو
39 عبد الهادي أحمد المهدي
40 السنوسي الدبري
41 ماجدة محمد الفلاح
42 فتحي العربي صالح
43 رمضان انبية
44 شعبان بوستة
45 فتحي رحومة
46 محمد الخوجة
47 احميدة الدالي
48 حميد الرويمي
49 شكري الأمين المغربي
50 العجيلي أبوسديل
51 محمد أبوغمجة
52 خالد سعد الناظوري
53 جلال عمر حسن
54 عبد الجليل الشاوش
55 على عمر أبوستة
56 محمد العريشية
57 محمد تكالة
58 فتحي الشريف
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