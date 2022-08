الحافي: الليبيون بحاجة للمصالحة وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات لضمان الاستقرار

ليبيا – أكد رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي أن الليبيين بحاجة للمصالحة وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار.

الحافي وفي كلمة له خلال حلقة النقاش التي نظمها المجلس الرئاسي حول مشروع المصالحة الوطنية، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال أوضح أن بنود صياغة القانون، ستضع أساس متين لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين.

