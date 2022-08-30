العلاقي: التاريخ سيسجل إخفاق الرئاسي إذا لم يمارس صلاحياته كرأس للدولة

أكد محمد العلاقي، الخبير القانوني، أنه “بحكم طبيعة المجلس الرئاسي باعتباره أعلى سلطة في البلد من مقتضياتها عمل كل ما من شأنه إدارة الدولة والانتقال بها إلى بر الأمان وإلا فقد مشروعيته ومصداقيته التي تقتضيها طبيعة عمله كمرفق عام منوط به الوصول بالبلد إلى بر الأمان”.

وقال “العلاقي” في تدوينة عبر حسابه فيسبوك، تحت عنوان ” ما يجب أن يكون وما تقتضيه حالة الضرورة”، مردفا أن “مقتضيات المصالحة الوطنية مثلا تقتضي منه اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير والقرارات المهمة وكذلك هو الشأن بالنسبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وختم موضحا أنه “إذا لم يتجاسر المجلس الرئاسي ويمارس صلاحياته التي تفرضها الطبيعة الموضوعية لمهمته كرأس للدولة؛ فإن الناس والتاريخ يسجل اخفاقه الكبير ويتهمه باتباع سياسة النعامة وهي التي تغرس رأسها في الأرض ظنا أنها تحقق حماية لنفسها!؟”.