الأمم المتحدة: غوتيريش يسعى للحصول على موافقة مجلس الأمن لتسمية مبعوث جديد في ليبيا

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” إلى ضرورة عمل جيران ليبيا معًا لصالح الشعب الليبي وليس لتفاقم الانقسام.

وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته إلى الأطراف الليبية لحماية المدنيين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

وقال في إيجاز صحفي إن رئيس البعثة الحالي بالإنابة “ريزدون زينينغا” هو المسؤول عن البعثة وهو على اتصال مع الأطراف الليبية المختلفة.

لافتا إلى أن الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” يسعى للحصول على موافقة أعضاء مجلس الأمن لتسمية ممثله الخاص في ليبيا.