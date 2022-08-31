جهاز مكافحة الهجرة الكفرة: تحرير 231 لاجئا من سجون سرية بتازربو

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، اليوم الثلاثاء، عن تمكن عناصره من تحرير 231 شخصا من جنسيات مختلف (إرتيريا – الصومال – اثيوبيا) من بينهم ثلاث نساء وأكثر من 100 شخص من القصر أعمارهم تتراوح ما بين 10 سنوات إلى 16 سنه.

وأكد الجهاز، في بان له، أن رئيس نيابة الكفرة ما شالله عبدالله بدر بوسدينة أصدر تعليمات إلى وحدة التحقيق بمركز الايواء للاستدلال في واقعة هروب 14 لاجئيا من احد السجون السرية بمدينة تازربو وتعرضهم للأخفاء القصري والتعذيب والابتزاز وطلب مبالغ مالية من ذويهم عن كل شخص 14500 دولار للشخص الواحد ما يعادل حوالي 70000 سبعون الف دينار ليبي.

وأضاف، “بعد اخذ اقوال المجني عليهم تم تكليف وحدة التحريات بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وقسم البحث الجنائي الكفرة للتحري وجمع المعلومات

حيث تم تحديد مكان السجون السرية في مدينة تازربو، فأصدرت النيابة العامة اوامر المداهمة وتحرير المحتجزين والقبض علي المتهمين.

وتابع “تحركت وحدة التحري والقبض التابعه لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فتمت المداهمة واقتحام المكان وهو عبارة عن مزرعة محاطة بالأشجار وبداخلها غرف صغيرة مكتظة بالبشر ومغلق عليهم بقيود حديدية ومنهم الجرحى والمرضى والحالات المستعصية نتجة تعرضهم لإطلاق ناري وكسور نتيجة الضرب والتعذيب.

وتم تحرير جميع المحتجزين وتقديم الاعانه الاولية لهم ونقلهم الي مركز ايواء الكفرة وابلاغ المنظمات الدولية والمحلية لتقديم يد العون لهم وتم تحرير عدد 231 شخص من جنسيات مختلفة( ارتريا – الصومال – اثيوبيا ) من بينهم ثلاث نساء وعدد اكثر من 100 شخص من القصر اعمال تتراوح ما بين 10 سنوات الي 16 سنه.

واختتم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة بيانه، بأنه تمت العملية بالقبض على الجناة وعددهم 7 اشخاص اجانب يعملون في عمليات التعذيب وادرة السجن حسب التحقيقات الاولية وتم تحديد اسماء وهويات مالكي السجن من الجنسية الليبية وجاري الاستدلال مع الجميع الي حين تحديد الجناة.