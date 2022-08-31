«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة زبدة قادمة من إسبانيا

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، رفض شحنة زبدة قادمة من إسبانيا؛ نظرًا لاحتوائها على زيت فول الصويا المعدل وراثيًا.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 416 كرتونة، من إنتاج شركة «Sain matheus»، وصلت ميناء مصراتة البحري، لكن جرى رفضها.

– «الرقابة على الأغذية»: ضبط شحنة تونة إيرانية تالفة

وأمس الإثنين، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن ضبط شحنة شحنة تونة إيراني تالفة؛ نتيجة تسرب مياه البحر داخل الحاوية.