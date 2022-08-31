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الرقابة على الأغذية: رفض شحنة زبدة قادمة من إسبانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية برفض شحنة زبدة قادمة من اسبانيا ، جاء ذلك عبر منشور للمركز على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء.

أضاف فيه أنه تم رفض الكمية والبالغ عددها 416 كرتونة من الزبدة جاءت عبر منفذ ميناء مصراتة البحري .

مؤكدا أن سبب الرفض احتوائها على زيت فول الصويا المعدل وراثيا

وفي وقت سابق أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، عن ضبط 445 صندوقًا من لحم تونة إيراني المنشأ تضرر نتيجة تسرب مياه البحر داخل الحاوية.

كما أفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بإحالة التالف للإتلاف، وغير المتضرر إلى المختبر فرع طرابلس لإجراء التحاليل اللازمة حياله، مشيرًا إلى أن الشحنة وصلت ميناء طرابلس البحري.

وخلال الفترة الماضية أعلن مركز الرقابة على الأغذية عن حالات رفض شحنات أغذية قادمة من الخارج، بسبب مخالفات صحية

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صحيفة الساعة 24

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