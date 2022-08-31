المباحث الجنائية: نعمل على حصر الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس

تقدم المواطنين بعدة بلاغات لمراكز الشرطة بشأن الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس وجنزور.

وبحسب منشور للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على صفحته بموقع فيسبوك ، فقد بيّن أن المواطنين تقدموا ببلاغات إلى مراكز الشرطة في نطاق مديريتي أمن طرابلس وجنزور ممثلة في مراكز حي الصناعي”14″ بلاغا، المدينة “76” بلاغا، مركز باب بن غشير “25” بلاغا، جنزور “20” بلاغا.

وأضأف المنشور أن ، رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور ، أصدر تعليماته المباشرة بشأن حصر وتقييم حجم وقيمة الأضرار المادية الناجمة جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وجنزور.

مؤكدا أنه توجهت الفرق المكلفة من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية وخبراء الحرائق وخبراء التقديرات المالية وخبراء التصوير الجنائي وخبراء الأسلحة إلى المواقع المتضررة وتم حصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات، مشيرا الى أن العمل مازال مستمر من قبل الفرق المكلفة ..