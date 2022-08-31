فرانش: ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي لتنظيم الانتخابات

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ” مارك أندريه فرانش “، أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي لتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك في تغريدة له بموقع “تويتر” قال فيها: إن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي لتنظيم الانتخابات .

وأضافت التدوينة، بإمكاننا إنجاز المزيد على المستوى المحلي لتحسين سبل العيش والنسيج الاجتماعي.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الاشتباكات خلفت 32 قتيلا و159 جريحا