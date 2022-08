الدبيبة لـ أعيان مصراتة: ما زلنا نمد اليد إلى الخصوم للوصول بالبلاد إلى بر الأمان

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بمجلس الأعيان في بلدية مصراتة ورئيس وأعضاء مجلسها البلدي ومدراء القطاعات الحكومية فيها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء حضره رؤساء الفروع البلدية ومخاتير محلات وأسر شهداء من مدينة مصراتة التي جددت نخبها رغبة المدينة شأنها شأن باقي في إجراء الانتخابات واختيار سلطتين تشريعية ورئاسية وأخرى تنفيذية عن طريقها.

ووفقا للبيان شددت النخب المصراتية على دعمها لحكومة تصريف الأعمال لتحقيق هذا الاستحقاق الوطني بمشاركة أكثر من مليونين و800 ناخب مع تأكيدها على الوقوف ضد الاقتتال والحروب وبذل كافة الجهود الاجتماعية ليكون الاستقرار عنوانا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات فمصراتة لن تسمح بأي فتنة داخلها.

ونقل البيان عن الدبيبة تجديده لموقفه المتمثل في مد اليد للعمل سوية مع من صفهم بالخصوم من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان مع التأكيد على أن هدف حكومته هو الانتخابات ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني المهم المناط بها.

