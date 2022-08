ليبيا- وجه رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور بحصر وتقييم الأضرار المادية للاشتباكات المسلحة الأخيرة بالعاصمة طرابلس ومدينة جنزور.

وأشار بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد لانتقال الفرق المكلفة من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية وخبراء الحرائق التقديرات المالية والتصوير الجنائي والأسلحة للمواقع المتضررة بهدف حصر الأضرار.

وأضاف البيان إن هذه المواقع تم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين وتقع في نطاق مراكز الشرطة التابعة لمديريتي الأمن بطرابلس وجنزور.

The post جهاز المباحث الجنائية يشرع في تقييم أضرار الاشتابكات بطرابلس وجنزور first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية