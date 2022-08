ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني اجتماعا مع المشرف العام على مشروع منحة الزوجة والأبناء ناجي بازينة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد مشاركة الخبير المالي فيها أحمد إجليل في الاجتماع المكرس لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمنحة ومتابعة سير عملية التسجيل عبر الرسائل النصية وكيفية معالجة المختنقات مع المصارف فيما يخص منحة الزوجات والبنات فوق سن الـ18.

وأضاف البيان إن عدد المسجلات بمنظومة المنحة بلغ أكثر من 900 ألف بما فيهن الليبيات المتزوجات من أجانب.

The post مساع لمعالجة كل ما من شأنه عدم صرف منحة الزوجات والبنات فوق سن الـ18 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية