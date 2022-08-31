ديكارلو: بالرغم من جهود الأمم المتحدة في ليبيا إلا أنه لم نحرز أي تقدم

حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، رئيسي مجلس النواب ” عقيلة صالح “، والمجلس الدولة ” خالد المشري “، على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

كما أعربت دي كارلو، في إحطاتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، عن قلقها البالغ للغاية من حالة من الانسداد الحالي في العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى اندلاع القتال في طرابلس.

وقالت دي كارلو إنه بالرغم من جهود الأمم المتحدة المستمرة في ليبيا إلا أنه «لم يحرز أي تقدم في الإطار الدستوري للانتخابات»، مشيرة إلى استمرار الخلاف بين رئيسي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، خاصة حول معايير أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونبهت المسؤولة الأممية إلى أنهم لا يعلمون «إلى متى سيستمر الهدوء الهش في ليبيا»، لافتة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا،.