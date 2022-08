مفوضية اللاجئين: عملنا مستمر في ليبيا رغم الاشتباكات المسلحة الأخيرة

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مواصلة فرقها العاملة في ليبيا نشاطاتها الإنسانية رغم الاشتباكات المسلحة الأخيرة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه الاشتباكات قادت لإصدار تعليمات لموظفي المفوضية تقضي بالعمل من المنازل يومي الـ28 والـ29 من أغسطس الجاري وإغلاق مكتب “السراج” ومركز “اليوم” المجتمعي.

وتطرق التقرير لحدوث أضرار طفيفة بمبنى مركز السيطرة على الأمراض إذ أصيب المبنى المجاور بصاروخ فيما لا يزال التقييم والتنظيف الكامل للمباني مستمرين ومن المتوقع إعادة فتح المركز في الـ31 من هذا الشهر في وقت شهد فيه الـ30 من أغسطس الجاري استئناف العمل في مكتب “السراج”.

وأضاف التقرير أن يومي الـ24 والـ29 من ذات الشهر شهدا تمكن المفوضية من إعادة توطين 71 من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بضمنهم 30 امرأة وطفل.

