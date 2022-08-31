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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء صيفية معتدلة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، بينما تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصةً على الدواخل.

رأس أجدير إلى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد خاصة على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:34)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:41).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الاربعاء ليوم التنبوات الحرارة العظمي الحرارة الحرارة 34 34 34 24 24 25 السماء 32 32 33 24 25 زواره 26 السماء السماء 26 26 27 المماء 35 35 35 35 35 37 غریان 1 خفيفة 29 20 23 السما شحات 29 30 30 37 السماء السماء 28 السماء صافية السماء السماء 30 30 28 السماء 36 40 39 38 صافية السماء 30 28 2013/11/‏'‏

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