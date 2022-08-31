الجدال ساخراً: أقترحُ على حكومة الدبيبة تخصيص علاوة للقطط

سخر المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، من مسابقة ملكة جمال القطط التي أقيمت في طرابلس.

وكتب الجدال عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: ””لا أدري لماذا الاعتراض على إقامة مسابقة جمال القطاطيس؟ المدعومة من ديوان المحاسبة في الدولة، واللوم يقع على رئيس الحكومة الذي لم يلتفت إلى المسابقة ويعطيها جزء من اهتمامه”.

وتابع؛ “القطاطيس حيوانات أليفة تعيش بيننا في بيوتنا ولها حق علينا في الاهتمام بها والتسابق من أجلها واقترح على الحكومة تخصيص علاوة للقطط وإنشاء منظومة خاصة يستفيد منها أصحابها لمساعدتهم على التسابق والتميز”.

وختم الجدال مواصلًا سخريته؛”أجمل قطوسة، أجمل كلب، أجمل دجاجة، أجمل حمامة، أجمل عنز، أجمل زيبرة، أجمل كناري، ليس غريب على شعب يعيش فراغاً قاتلاً، شعب لا يعمل لا يقرأ لا يفكر، لابد من أن تمتعه وتلفت نظره وتلهيه عن قضاياه الراهنة”.