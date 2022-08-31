الباروني: لا توجد حريات ولا دولة ولا سيادة ولا انتخابات في ظل التشكيلات المسلحة

أكد الدكتور خالد الباروني الكاتب وأستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، أنه لا توجد حريات ولا دولة ولا سيادة ولا انتخابات في ظل التشكيلات المسلحة.

وقال الباروني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الدبيبة يتحجج بالشرعية وبأنه راعي الانتخابات، وهل سنقبل بنتائج الصندوق”.

وأضاف “ستتحرك التشكيلات المسلحة بحجة هذا أخضر وهذا إخواني وهذا من المقاتلة وهذا مؤيد للجيش وهذا فبرايري وهذا وهذا وهذا.. الخلاصة في ظل انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة لا يوجد حريات ولا دولة ولا سيادة ولا انتخابات”.

وتابع في تغريدة أخرى “بدون برنامج وطني لتنظيم ونزع السلاح ليبيا ستبقى على حالها هذا 50 سنة أخرى!! والمشكلة التي فرضت نفسها أن التشكيلات المسلحة أغلبها منضوية تحت الدولة والتشكيلات والأسلحة مرخصة وكل تشكيل مسلح يخضع في تحركه لسلطة التقدير الشخصية بدون رؤية أو ثوابت شرعية، مشيئة الله وإرادته ستنفذ”.