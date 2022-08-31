قدور ينفي استقالته من خارجية باشاغا

العنوان-سرت

نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، حافظ قدور، الأنباء المتداولة بشأن تقديم استقالته من الحكومة.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استقالة تقديم حافظ قدور استقالته من منصبه وزيرًا للخارجية بحكومة باشاغا، والمغادرة إلى إيطاليا.

واعتبر قدور الأنباء مجرد “شائعات”، حيث نفي في منتصف يوليو الماضي استقالته قائلا: “يفتخر ويتشرف باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب فيه وبالعمل ضمن الفريق الوزاري الوطني برئاسة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا”.

ولفت قدور حينها أنه لن يتراجع عن موقفه الوطني الواضح أو يتخلى عن واجبه في خدمة ليبيا.