جهود لتوفير خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاعين العام والخاص

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل المكلف بتسيير وزارة الخدمة المدنية في حكومة تصريف الأعمال علي العابد برئيس صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج.

بيان صحفي صدر عن وزارة العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد أكد بحث الجانبين خلال اللقاء ملف التأمين الصحي للعاملين في القطاعين العام والخاص وسبل وضع استراتيجية لإطلاق المبادرة التأمينية لكافة العاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة.

وأضاف البيان إن العابد وعجاج ناقشا إمكانية التعاون لتحصيل الاشتراكات المقررة قانونا والبدء بتنفيذ خطة الصندوق للتغطية التأمينية الصحية لما لها من أهمية في دعم العاملين والموظفين وتقديم الخدمات التي تسهم في الرفع من الكفاءة والأداء الوظيفي بالقطاعات وخصوصا الخدمية منها.

