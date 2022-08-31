جلسات توعية صحية للنساء في غات

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم جلسات توعية صحية في غات.

ونقل الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سفارة كندا في ليبيا القول إن فريق العاملين الصحيين المجتمعيين الذين جرى إرسالهم إلى غات بالتنسيق مع منظمة (ميغريس) «عابروا المتوسط» واصل تقديم جلسات توعية حول الصحة التصحيحية وتنظيم الأسرة والنظافة للنساء.

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وأشار إلى أن هذه المحاضرات شملت المهاجرات في مناطق مختلفة من المدينة.

من جلسات التوعية الصحية للنساء في غات. (فيسبوك)

من جلسات التوعية الصحية للنساء في غات. (فيسبوك)