أجواء معتدلة مع رطوبة عالية في المناطق الساحلية 

العنوان-طرابلس

من المتوقع أن تكون الأجواء، اليوم الأربعاء، صيفية معتدلة، على أغلب مناطق البلاد مع رطوبة عالية في المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، في حين تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصةً على الدواخل.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء صافية غالبا في مناطق رأس أجدير إلى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد خاصة على الدواخل.

أما مناطق ومدن الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، تكون حالة السماء فيها قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-33)مْ.

والجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادةـ تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-41)مْ.

في حين تكون السماء في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(36-40)مْ.