بريطانيا تطالب بوقف استخدام القنابل العنقودية في دول العالم ومن بينها ليبيا

ليبيا – دعا الممثل البريطاني سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة “دانييل كريغ” خلال مشاركة مرتقبة بمؤتمر دولي تترأسه بلاده لإنهاء استخدام الذخائر العنقودية بالعالم.

بيان صحفي نشرته الحكومة البريطانية تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى مشاطرة وزير شؤون مكافحة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا “غراهام ستيوارت” لـ”كريغ” دعوته وفيها نبها لاستنرار هذه القنابل في قتل والتسبب بإصابات بالغة للمدنيين في الصراعات.

وأضاف “كريغ” و”ستيوارت” في دعوتهما إن ليبيا من بين الدول التي لا زال فيها استخدام القنابل العنقودية مستمرًا ما يقود لعاهات دائمة لضحاياها وتهديدات لحياة المدنيين تتمثل في الذخائر التي لم تنفجر لسنوات لاحقة وإعاقة إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع.

ترجمة المرصد – خاص

