التواتي: الحكومة لم تعلن الحداد لأنها لم تحترم أرواح ضحايا اشتباكات طرابلس

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن الحكومة احتفلت بانتصارها، رغم أننا كمواطنين لا نعرف هي انتصرت على من، وانتصرت لمن، وتجاهلت السلوك الإنساني لتكريم الضحايا.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عند كل كارثة تؤدي بحياة الناس تقوم الدولة/الحكومة؛ مهما كانت بإعلان الحداد بمظاهره المتنوعة ومنها تنكيس الاعلام وغيرها”.

وأضاف “قيام الدولة بذلك هو تعبير عن احترام تلك الأرواح التي سقطت كضحايا للكارثة، هو تعبير عن اعتبارهم مواطنين أبرياء وهو تعبير أيضا عن تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه مواطنيها وتجاه ذلك الحدث أو تلك الكارثة التي أودت بحياة الناس، رغم ان هذه المسألة شكلية في مظهرها الا انها اخلاقية في جوهرها”.

وتابع “في ليبيا الجديدة يتم تجاهل هذا السلوك الإنساني وتتجاهل الدولة/ الحكومة؛ الحدث وتلقي بمسؤوليته على خصمها الذي يشبهها تماما، بل إن الدولة/الحكومة؛ تحتفل بانتصارها رغم أننا كمواطنين لا نعرف هي انتصرت على من، وانتصرت لمن”.