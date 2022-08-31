الخمس.. الشروع في إجلاء شاغلي شقق المبنى الإداري لجهاز الطرق الحديدية

العنوان-الخمس

شرعت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في إجلاء وإخراج عدد من شاغلي الشقق بالمبنى الإداري التابع لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الواقع بالطريق الساحلي في مدينة الخمس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في بيان لها، الثلاثاء: “أن دوريات إنفاذ القانون أعطت مهلة لبقية المتواجدين بالشقق حتى يوم الخميس المقبل لإخراج مقتنياتهم.

ونوهت الداخلية إلى أنه عند انقضاء المهلة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بناء على الكتاب الصادر عن النيابة العامة المتضمن شكوى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية رقم (2 – 25 – 704) بشأن قيام مواطنين باحتلال المبنى ورفضهم الخروج منه منذ العام 2012.