الدبيبة لـ السفير التركي: نثمن دور تركيا الداعم للاستقرار والرافض للحروب في ليبيا

ليبيا- نقل السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز تعازي بلاده في ضحايا الاشتباكات المسلحة الأخيرة بطرابلس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة أشار إلى استقباله في مكتبه في العاصمة ليلماز الذي شدد على تنسيق أنقرة مع حكومة تصريف الأعمال لتسجيل إجراءات معالجة بعض الحالات التي تتطلب العلاج في الخارج وتم تحويلها إلى الساحة العلاجية التركية.

وأكد البيان تثمين الدبيبة للدور التركي الداعم للاستقرار والرافض للحروب في ليبيا في وقت تم فيه أيضا تدارس تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

