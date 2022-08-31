بعيو: الليبي من باب العناد وتسكير الرأس الأسطوري يفعل عكس مايريد

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أن “من يقول إن ليبيا بلد مثل كل بلدان العالم أقول له؛ أنت لا تعرف ليبيا التي لا تشبه إلا نفسها، ولا بلاد غيرها تشبهها، لهذا فإن معايير وقوانين علوم النفس والاجتماع والسياسة لا تنطبق عليها”.

وقال “بعيو” في منشورٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فهذا البلد الذي اسمه في لغته الأصلية يُقرأ من الجهتين، لا يمكن قراءته إلا بالليبي، حيث اللام الأولى تعني (لا) لكل شيء يعني عناد بس، والألف المعكوسة التي صارت لام تعني (لا) مكرر، أما الياء باء ياء، فهي بالليبي تعني (يبي) أي يريد”.

وأردف أن “الليبي يريد كل شيء، لكنه ومن باب العناد المقدس وتسكير الرأس الأسطوري، يفعل عكس كل ما يبيه أو يريده، لمجرد أنه يعشق المخالفة ويحب الخلاف”.